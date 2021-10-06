В Ереване обсудили совместную систему связи ВС стран СНГ

В Ереване состоялось заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств – участников СНГ. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.
Во время заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся мероприятий по созданию, функционированию и развитию совместной системы связи вооруженных сил государств СНГ. Кроме того, подведены итоги деятельности в текущем году и определены основные мероприятия на среднесрочный период 2021–2025 годов.
– Единогласным решением членов Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств – участников СНГ заместителем председателя избран начальник связи Вооруженных Сил генерал-майор Олег Мищенко, – говорится в сообщении.
Отмечается, что белорусская делегация провела двусторонние рабочие встречи с представителями войск связи Вооруженных Сил России по вопросам функционирования и развития объединенной системы связи региональной группировки войск Беларуси и России.