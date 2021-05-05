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В экономику Витебской области в 2021 году планируется привлечь 3,1 млрд инвестиций

В основной капитал Витебской области в нынешнем году планируется привлечь 3,1 млрд инвестиций. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «СБ», председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня на пресс-конференции с представителями СМИ области по случаю профессиональных праздников – Дня печати, Дня работников радио, телевидения и связи. 


«Инвестиции – это лакмусовая бумага, отражающая развитие региона в целом. По прошлому году у нас сложился результат около 2,8 млрд рублей. На 2021 год мы планируем приток инвестиций в сумме 3,1 млрд рублей. Ежегодно их объем увеличивается. Кроме того, Витебская область – единственная среди всех регионов страны, у которой доля инновационной продукции в общем объеме выпущенной составляет более 30%. Это тоже о многом говорит», – подчеркнул Николай Шерстнев.


Руководитель области отметил, что основной источник инвестиций формируют собственные средства организаций и кредиты белорусских банков. Вместе с тем значительное количество организаций частного бизнеса, а на их долю в объеме инвестиций приходится свыше 30%, привлекают ресурсы своих иностранных партнеров. Например, завод по производству белой жести в Миорах привлек ресурсы российских и немецких банков. При этом он является предприятием с участием австрийских учредителей.

Каждый инвестор, в том числе отечественный, выбирает собственную схему финансирования проекта. Задача местных органов власти – донести до него информацию о мерах господдержки, которые для каждого проекта определяются в индивидуальном порядке.

«И здесь ключевую роль играют именно представители местных органов власти, которые должны внимательно отнестись к инвестору и способствовать максимально скорой реализации инвестпроекта», – подчеркнул Николай Шерстнев.


Стратегия развития Витебской области разработана до 2030 года, и по каждой сфере производства определены наиболее эффективные направления вложений инвестиций. Информация о проектах доступна на сайтах исполкомов, в том числе с указанием площадок, инфраструктурного обеспечения, возможных преференций. Для работы с инвесторами созданы свободная экономическая зона "Витебск" с площадками в Витебске, Новополоцке, Орше, Полоцке и в Поставах,  особая экономическая зона в Оршанском районе. Также более 10 лет функционирует схема заключения инвестиционных договоров, определены преференции для инвесторов, зарегистрировавших свой бизнес на территории Оршанского района или в сельских населенных пунктах.

Меры господдержки позволяют инвесторам минимизировать свои затраты при строительстве объектов на 10–15%, а в случае производства экспортоориентированной, инновационной продукции – до 30–35%. На подобных производствах создаются высокопроизводительные рабочие места. В этих целях востребованы высококвалифицированные специалисты, в том числе и на рабочие специальности, так как новые производства, как правило,  сегодня относятся к средне- и высокотехнологичным.


Наряду с этим Николай Шерстнев заострил внимание на том факте, что в большинстве случаев инвесторы ориентируются на работу в Минске и Минской области, где больше трудовых ресурсов и возможностей для формирования более высокого товарооборота. «На мой взгляд, пришло время разработать льготные меры, которые помогут привлечь их в другие регионы», – констатировал председатель облисполкома.

Важным событием встречи с представителями прессы стала традиционная церемония чествования победителей областного конкурса среди журналистов и редакций СМИ. 


Фото: БЕЛТА
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