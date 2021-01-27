В Египте хотят построить первую в стране высокоскоростную железнодорожную линию. Она будет связующим звеном между Красным и Средиземным морями, сообщает РИА Новости.
Протяженность маршрута составит тысячу километров, первый участок (460 км) будет пролегать между Эль-Аламейном и Айн-Сохной. Железная дорога соединит 15 станций, включая "новую административную столицу" – крупный строительный проект, начатый в 2015 году для перемещения правительственных зданий примерно на 45 километров за пределы Каира. Строительство будет завершено примерно через два года.
Это первый проект высокоскоростного сообщения. Но железнодорожная сеть развивается в Египте с 1850-х годов. Она насчитывает более пяти тысяч километров путей, соединяющих почти все крупные города и поселки. Есть информация, что система устарела и недостаточно финансируется.
Сейчас Египет каждый месяц получает новые вагоны российского производства для модернизации своего подвижного состава.
Фото: БЕЛТА
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В Египте Красное и Средиземное моря соединит скоростная железная дорога
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