В Бресте ярким молодежным флешмобом отметили "Дзень вышыванкі"

отметил, что общереспубликанская акция "Дзень вышыванкі" является ежегодной:Мнением о том, что эти ценности нужно беречь, что они объединяют современные поколения, делились участники флешмоба – школьники, студенты, активисты БРСМ.считает, что белорусская вышиванка – символ принадлежности к народу:рассказал sb.by, что мероприятия, приуроченные к важной для каждого белоруса дате, в эти дни проходят во всех регионах области. Эмоциональной и запоминающейся получилась акция "Падары немаўляці вышыванку", которая охватила всю страну в рамках республиканского молодежного проекта "Беларусь – крыніца натхнення". В Брестском областном роддоме 25 младенцев и их мам получили подарки с элементами белорусского орнамента. Такие акции объединяют молодежь. Их цель – познакомить юных граждан с национальным колоритом, рассказать о народной символике, зародившейся в глубокой древности и актуальной в наши дни.