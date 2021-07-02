Этот праздник, активно отмечаемый брестской молодежью, уже вошел в традицию. Сегодня его центральной площадкой стал кинотеатр "Беларусь" города над Бугом, возле которого прошел молодежный флешмоб "Дзень вышыванкі". Участники акции исполнили популярную композицию "Сэрца Беларусi", запустили в небо воздушные шары в цветах национальной символики.
Первый секретарь Брестского горкома БРСМ Александр Зорин отметил, что общереспубликанская акция "Дзень вышыванкі" является ежегодной:
– Мы говорим о важности национальных традиций именно накануне Дня Независимости Республики Беларусь, чтобы приобщить молодежь к истории государства, богатому культурному наследию белорусов.
Мнением о том, что эти ценности нужно беречь, что они объединяют современные поколения, делились участники флешмоба – школьники, студенты, активисты БРСМ. Учащаяся СШ №1 Бреста Ксения Каратай считает, что белорусская вышиванка – символ принадлежности к народу:
– Это своеобразный оберег, узор, с помощью которого можно показать, как бережно мы относимся к своему наследию.
Первый секретарь Брестского обкома ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юрий Сегенюк рассказал sb.by, что мероприятия, приуроченные к важной для каждого белоруса дате, в эти дни проходят во всех регионах области. Эмоциональной и запоминающейся получилась акция "Падары немаўляці вышыванку", которая охватила всю страну в рамках республиканского молодежного проекта "Беларусь – крыніца натхнення". В Брестском областном роддоме 25 младенцев и их мам получили подарки с элементами белорусского орнамента. Такие акции объединяют молодежь. Их цель – познакомить юных граждан с национальным колоритом, рассказать о народной символике, зародившейся в глубокой древности и актуальной в наши дни.
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В Бресте ярким молодежным флешмобом отметили "Дзень вышыванкі"
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