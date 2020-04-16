В БНТУ начали печатать защитные экранные маски и системы для подачи и увлажнения кислорода

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «Научно-технического парка БНТУ «Политехник», рассказывает нам, как здесь создают экранные маски:





—Техпроцесс начинается с того, что мы режем на лазере каркас и сам экран. За один раз вырезается пять каркасов из ПВХ-пластика. Затем они моются и протираются.

Следующий этап — маски нужно собрать. Здесь на помощь приходят студенты, которые работают в технопарке, а также волонтеры. Часть экранов немного другой конструкции: их каркас тоже печатается на 3D-принтере, но скорость производства заметно ниже — максимум 5—7 штук в сутки на одном принтере.





Для сравнения на лазере — до 100 штук:

— В среду мы только запустились и сразу 50 штук изготовили, из них 40 отгрузили в военный госпиталь. Нам отзвонились и сказали, что отличные маски. Сейчас у нас уже 7 больниц в очереди, например, Минский областной противотуберкулезный диспансер и 5-я городская больница.













Еще одно производство технопарка — системы для подачи и увлажнения кислорода. Их в стране нужно более 2000, и с этим объемом здесь планируют справиться, утверждает наш собеседник:

—По линии Государственного комитета по науке и технологиям к нам пришло письмо о возможности помощи больницам в расходных материалах, которые необходимы в сложившейся экстренной ситуации. Мы встретились с заведующим отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Александром Дзядзько, он собрал консилиум, и выяснилось, что во многих больницах, которые оборудованы старыми подводами кислорода не хватает переходников и систем увлажнения кислорода.













Специальные емкости для физраствора и трубки технопарк закупает, и вот крышки печатают сами, как и специальные тройники, объясняет Павел:

— Мы еще придумали делать разветвитель, чтобы кислород сразу поступал на два койко-места. А самое главное — штуцера, которые мы делаем либо из нержавеющей стали, либо из латуни, к ним идет прокладка из фоторопласта, чтобы не было утечки кислорода. Таких переходников нужно еще больше, примерно 2500. Дело в том, что только около трети клиник оснащены новыми подводами пистолетного типа, остальные используют еще старые подводы, и им нужна такая система.



































