Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+10 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В БНТУ начали печатать защитные экранные маски и системы для подачи и увлажнения кислорода

В БНТУ начали печатать защитные экранные маски и системы для подачи и увлажнения кислорода

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «Научно-технического парка БНТУ «Политехник», рассказывает нам, как здесь создают экранные маски:


 —Техпроцесс начинается с того, что мы режем на лазере каркас и сам экран. За один раз вырезается пять каркасов из ПВХ-пластика. Затем они моются и протираются.

Следующий этап — маски нужно собрать. Здесь на помощь приходят студенты, которые работают в технопарке, а также волонтеры. Часть экранов немного другой конструкции: их каркас тоже печатается на 3D-принтере, но скорость производства заметно ниже — максимум 5—7 штук в сутки на одном принтере. 


Для сравнения на лазере — до 100 штук:

 — В среду мы только запустились и сразу 50 штук изготовили, из них 40 отгрузили в военный госпиталь. Нам отзвонились и сказали, что отличные маски. Сейчас у нас уже 7 больниц в очереди, например, Минский областной противотуберкулезный диспансер и 5-я городская больница.




Еще одно производство технопарка — системы для подачи и увлажнения кислорода. Их в стране нужно более 2000, и с этим объемом здесь планируют справиться, утверждает наш собеседник:  

 По линии Государственного комитета по науке и технологиям к нам пришло письмо о возможности помощи больницам в расходных материалах, которые необходимы в сложившейся экстренной ситуации. Мы встретились с заведующим отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Александром Дзядзько, он собрал консилиум, и выяснилось, что во многих больницах, которые оборудованы старыми подводами кислорода не хватает переходников и систем увлажнения кислорода.




Специальные емкости для физраствора и трубки технопарк закупает, и вот крышки печатают сами, как и специальные тройники, объясняет Павел:

— Мы еще придумали делать разветвитель, чтобы кислород сразу поступал на два койко-места. А самое главное — штуцера, которые мы делаем либо из нержавеющей стали, либо из латуни, к ним идет прокладка из фоторопласта, чтобы не было утечки кислорода. Таких переходников нужно еще больше, примерно 2500. Дело в том, что только около трети клиник оснащены новыми подводами пистолетного типа, остальные используют еще старые подводы, и им нужна такая система.










Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Стрим-экскурсия по оружейным палатам Мирского замка
В Минске три пациентки с COVID-19 родили здоровых детей
Рунец: в условиях пандемии критически важно не допустить разрыва производственных цепочек в ЕАЭС
Распалась российская группа MBAND
75-летию Великой Победы посвящается: Минский областной комитет БРСМ подвел итоги конкурса буктрейлеров
В Чехии впервые за месяц никто не умер от COVID-19
Минобразования решает, как доплачивать учителям, работающим дистанционно
Что такое отвага и где ее искать. Спектакль «Тигренок Петрик» на театральной неделе с «СБ»
Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов
Совместной продукцией в ЕАЭС будет считаться произведенная с участием двух и более стран союза
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть кол на голове теши
Старовойтова: использование электронных дневников и журналов — решение школы и родителей
Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке
Минобразования: около 40 процентов учеников готовы прийти в школы, для остальных возможно удаленное обучение
Министерство образования рассказало о ресурсах для удаленного обучения школьников
В БНТУ начали печатать защитные экранные маски и системы для подачи и увлажнения кислорода
Виртуальные болельщики и онлайн-турниры – как атлеты и организаторы турниров переживают приостановку соревнований
Педагоги из Горок пошили 350 масок для медиков
Не больнее, чем прививка. Мы узнали, как проходит процедура чипирования животных
Конкурс "Дети - цветки жизни!". Голосование
В Палате представителей ратифицировали протокол об увеличении для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Авторы
СКАНИРУЙТЕ