В БГПУ 19 февраля пройдет общеуниверситетский диктант "Дыктоўка.бай"

Общеуниверситетский диктант "Дыктоўка.бай", приуроченный к Международному дню родного языка, пройдет 19 февраля в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Диктовать текст будет кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и лингводидактики Ольга Урбан. В этом году отмечается столетие Ивана Мележа и Ивана Шамякина. Для диктанта будет выбран фрагмент из произведений этих писателей. Трансляция диктанта будет на официальном YouTube-канале БГПУ", - рассказали в пресс-службе.

По окончании диктанта оригинальный текст будет размещен на слайде, все участники смогут самостоятельно проверить свои знания.

"Общеуниверситетский диктант "Дыктоўка.бай" пройдет по адресу: Минск, ул.Советская, 18. Начало - в 13.00. К участию можно подключиться через онлайн-трансляцию на YouTube-канале БГПУ", - добавили в вузе.

Мероприятие организует филологический факультет совместно со студенческим советом университета.

По материалам БЕЛТА