В поместье белорусского Деда Мороза прошел ежегодный праздник «Проводы Снегурочки». Вместе со сказочными персонажами взрослые и дети поучаствовали в развлекательной программе и весело провели время. Кульминацией праздника стало прощание внучки Деда Мороза с Беловежской пущей и гостями. Снегурочка на зимней упряжке отправилась на Северный полюс. О том, как прошло сказочное действо, - в фоторепортаже корреспондента sb.by.
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В Беловежской пуще проводили Снегурочку на Северный полюс
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Фото: Павел БОГУШ