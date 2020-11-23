В Беларуси в следующем году для многодетных семей построят 720 тысяч квадратных метров жилья. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
– По итогам этого года мы планируем обеспечить жильем 11 тысяч многодетных семей. Для понимания: еще в 2017 году жильем обеспечили только 3 тысячи таких семей. Именно с этого года темпы строительства для этой категории граждан активно наращивались, и уже в 2018 году обеспечили жильем 8 тысяч многодетных семей, а в прошлом году – 10 тысяч. Такая динамика будет продолжена. В целом же на следующий год запланировано возвести для многодетных семей 720 тысяч квадратных метров жилья.
Фото: БЕЛТА
Министр особо подчеркнул, что решается еще одна важная задача:
– Необходимо обеспечить направление многодетной семьи в течение года на строительство жилья. Уже в этом году направлено порядка 15 тысяч семей.
Полная версия интервью с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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В Беларуси в следующем году для многодетных семей построят 720 тысяч квадратных метров жилья
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Фото: Алексей МАТЮШ