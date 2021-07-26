В Беларуси намолочено более 1,7 миллиона тонн зерна

Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) убрано 539,0 тыс. га – это 25,1% к уборочной площади. Лидерство продолжает удерживать Брестская область – 134,9 тыс. га.Овса убрано 9,35 тыс. га (6,09% к плану), озимой сурепицы на зерно – 16,0 тыс. га (94,7% к уборочной площади), озимого рапса на зерно – 274,0 тыс. га (80,1% к уборочной площади). Также убрано 27,7 тыс. га озимого ячменя, что составляет 98,1% к уборочной площади.Сена в республике заготовили 749,8 тыс. тонн (67,1% к плану). При этом 182,7 тыс. тонн из них приходятся на долю Гомельской области. Сенажа в Беларуси заготовлено 11279,5 тыс. тонн (83,5% к плану).