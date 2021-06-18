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В Беларуси новые руководители республиканских органов управления и консульских учреждений

Президент в рабочем порядке назначил на должность первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Дмитрия Баско, который до этого работал заместителем председателя КГК. Должность заместителя КГК занял экс-первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.


Заместителем председателя Государственного таможенного комитета стал Андрей Ковальчук, работавший начальником Гродненской региональной таможни.

Также согласовано назначение на должность Генерального консула Беларуси в Чунцине (КНР) Дмитрия Емельянова – он был консулом Генерального консульства в этом же городе.

Согласовано назначение на должность начальника Секретариата Совета Республики Национального собрания Татьяны Шедко, экс-начальника главного управления агропромышленного комплекса Аппарата Совета Министров.


Главным инженером Белорусской железной дороги стал Сергей Новодворский, который до этого работал главным инженером транспортного РУП «Витебское отделение Белорусской железной дороги».

Согласовано назначение на должность члена Брестского облисполкома Олега Шуляковского, начальника управления внутренних дел Брестского облисполкома. Членом Минского облисполкома стал начальник управления внутренних дел Минского облисполкома Александр Астрейко, членами Мингорисполкома – начальник главного финансового управления Минского горисполкома Татьяна Астрейко и первый секретарь Минского городского комитета ОО «Белорусский республиканский союза молодежи» Роман Бондарук.

Фото: БЕЛТА
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