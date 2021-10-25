В Беларуси намолочено более 1 миллиона тонн зерна кукурузы

Глава государства на недавнем совещании с руководством Совета Министров потребовал активизировать работу по уборке кукурузы на зерно. Оно даст дополнительный запас урожая. И вот приятная весть: в Беларуси на утро 25 октября намолот зерна кукурузы превысил 1 миллион тонн. А общий вес хлебного каравая, включая колосовые культуры, достиг 7 миллионов 410 тысяч тонн. С учетом рапса показатель превысил 8,2 миллиона. После окончания уборочных работ будет более 9 миллионов тонн.





В целом по стране кукуруза на зерно убрана с 61 процента площадей. Средняя урожайность – 76,4 центнера с гектара (год назад – 68,7).

Достаточно ли нам будет урожая, собранного в этом году? Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун пояснил:

– На продовольственные цели пойдет 831 тысяча тонн, а вместе с производством алкогольных напитков и пива – около 1 миллиона. 840 тысяч тонн – на семена с учетом страхового фонда. По расчетам специалистов, остального зерна практически хватит, чтобы обеспечить комбикормами поголовье животных.

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