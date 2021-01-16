С сегодняшнего дня работники учреждения здравоохранения, которые находятся в зоне риска, начнут получать вакцину «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что прежде всего, планируется привить 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 Брестского региона, 3 тыс. 260 – Витебского, 4 тыс. 365 Гомельского, 1 тыс. 735 Гродненского, 1 тыс. 610 Могилевского, 2 тыс. 485 Минской области. Около 800 доз отправлено для медработников республиканских учреждений.
Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.
Напомним, что первоначально в 2020 году Беларусь заключила контракт на поставку 170 тыс. доз вакцины "Спутник V". В минувшем году были получены несколько небольших партий препарата, а в канун Нового года - партия в 20 тыс. доз, российской вакцины.
Отмечается, что препарат прошел контроль качества. Исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь.
В первом квартале 2021 года потребность в вакцине «Спутник V» планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
509
В Беларуси начинается вакцинация медицинских работников
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter