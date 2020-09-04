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В Бегомльской средней школе открыли бюст Героя Советского Союза Степана Манковича

Точнее сказать, бюст одного из организаторов партизанского движения Беларуси в годы Великой Отечественной войны переехал из деревни Березино Докшицкого района в городской поселок Бегомль. Деревня Березино – родина Степана Степановича. Бюст герою, по словам директора Бегомльской СШ Петра Гигеля, открыли там после его смерти в 1978-м:

– Бюст стоял у здания школы в Березино, которая носила имя Манковича. Из-за небольшого количества учеников ее закрыли. Поэтому было принято решение перевезти бюст к нам. Его торжественно открыли на аллее у главного входа. Это логично, ведь пионерская дружина Бегомльской средней школы, где учится более 380 ребят, носит имя Манковича.

Степан Степанович Манкович, родившийся в 1905-м, был курсантом полковой школы артбригады Красной армии. После службы он стал председателем колхоза в родных местах, был директором машинно-тракторной станции, а в 1940-м возглавил Бегомльский райком КП(б)Б. В начале Великой Отечественной райком перешел на нелегальное положение и развернул борьбу в тылу врага. В декабре 1941-го в Логойском районе по его инициативе организовали отряд «Романа», комиссаром которого стал Манкович. В сентябре 1942-го отряд разросся до партизанской бригады, названной «Железняк» в честь героя Гражданской войны. Бригадой, комиссаром которой был Степан Степанович, пущено под откос 76 эшелонов противника, уничтожено более 2 тысяч фашистских солдат и офицеров. Это была одна из бригад Бегомльско-Борисовской зоны, которая пользовалась знаменитым партизанским аэродромом, располагавшимся вблизи Бегомля. Одной из самых ярких страниц деятельности «железняковцев» стала операция по захвату Бегомля в декабре 1942 года. Бригада, чья численность превышала 2 тысячи человек, удерживала населенный пункт до июня 1943-го. За борьбу против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство в 1944-м Степану Манковичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

В Бегомле именем Манковича названа улица. В Бегомльском музее народной славы хранятся личные вещи героя. Часто приезжает в горпоселок его дочь Нина Степановна, проживающая в Молодечно. К слову, Нина Степановна Манкович была почетным гостем на торжественной церемонии открытия бюста в Бегомльской средней школе.
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