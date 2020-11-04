В Академии управления завершается четвертый сезон проекта «Осенняя школа управления. Лестница успеха»

Почти 40 счастливчиков из разных регионов Беларуси на три дня (2–4 ноября) смогли окунуться в образовательный процесс и почувствовать себя настоящими студентами Академии управления при Президенте.
Школьников ждала насыщенная программа. Ребята посетили увлекательные мастер-классы, тренинги, лекции и семинары с ведущими практиками. Познакомились с деятельностью Белтелерадиокомпании и Центра информационно-коммуникационных технологий.
Обращаясь к будущим абитуриентам во время торжественного вручения сертификатов, ректор Академии управления Вячеслав Данилович заявил, что студенчество – это этап жизненного роста каждого, а учиться в Академии управления почетно, интересно, но вместе с тем и ответственно. И подчеркнул, что сюда приходят не только лучшие ребята, но и настоящие государственные патриоты.
В завершение праздничной атмосферы Вячеслав Данилович поздравил участников проекта и пожелал успехов на жизненном пути. «Надеюсь, что большую часть из вас мы увидим среди студентов Президентской академии», − добавил ректор Академии управления.
− Выбирая профессию, я акцентирую внимание на востребованность в современном мире, собственную заинтересованность в данном роде деятельности и высокооплачиваемости, − поделилась впечатлениями участница проекта Анастасия Тарадеева. – Еще в десятом классе я серьезно задумалась о том, кем хочу стать и в каком учреждении образования лучше осваивать профессию. Выбор пал на Академию управления. И тут выпала возможность поучаствовать в данном проекте. Это помогло понять, какова студенческая жизнь. Думаю, эти три дня принесут огромное количество эмоций, новых знакомств и знаний о специальности «Управление информационными ресурсами». Я очень хотела провести эти каникулы с пользой, так и вышло. Проект только укрепил мое желание связать жизнь с Академией управления.
− Как представитель Мозырского государственного областного лицея, хочу выразить благодарность за добродушный и теплый прием, − рассказала участница проекта Кристина Литвинова. – После разъяснения организационных моментов и рассказа о структуре учреждения образования стало понятно, что нахожусь в нужном месте. Нас сопровождают чудесные ребята, которые поддерживают и не дают заблудиться в многочисленных коридорах. С нетерпением жду следующих занятий, очень счастлива быть здесь и рада новым знакомствам.
Фото: пресс-служба Академии управления
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