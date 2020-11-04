В Академии управления завершается четвертый сезон проекта «Осенняя школа управления. Лестница успеха»

Школьников ждала насыщенная программа. Ребята посетили увлекательные мастер-классы, тренинги, лекции и семинары с ведущими практиками. Познакомились с деятельностью Белтелерадиокомпании и Центра информационно-коммуникационных технологий.Обращаясь к будущим абитуриентам во время торжественного вручения сертификатов, ректор Академии управления Вячеслав Данилович заявил, что студенчество – это этап жизненного роста каждого, а учиться в Академии управления почетно, интересно, но вместе с тем и ответственно. И подчеркнул, что сюда приходят не только лучшие ребята, но и настоящие государственные патриоты.В завершение праздничной атмосферы Вячеслав Данилович поздравил участников проекта и пожелал успехов на жизненном пути. «», − добавил ректор Академии управления., − поделилась впечатлениями. –, − рассказала. –Фото: пресс-служба Академии управления