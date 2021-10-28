В 2022 году в Беларуси внедрят автоматизированную систему по работе с обращениями граждан и юридических лиц

С нового года в Беларуси должна заработать автоматизированная система по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента, доктор юридических наук Ольга Чуприс, общаясь с журналистами перед началом 7-й Международной конференции «Информационные технологии и право», которая сегодня проходит в Минске.

- Данный проект разрабатывается и будет реализован по инициативе Администрации Президента, - отметила Ольга Чуприс. – Благодаря системе любой гражданин, подав обращение, будет иметь возможность отслеживать движение своего документа на каждом этапе, а в его личный кабинет будет сбрасываться информация о том, где, на какой стадии совершается работа с его административной процедурой. По завершении гражданина уведомят о том, что он скоро получит ответ.

По словам Ольги Чуприс, автоматизированная система по работе с обращениями граждан уже прошла опытную эксплуатацию. Завершить апробацию планируется до конца года, а в 2022-м ею уже начнут пользоваться.