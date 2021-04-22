Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Урок «Школы активного гражданина» провел в Щучине замминистра труда и соцзащиты

Урок «Школы активного гражданина» провел в Щучине замминистра труда и соцзащиты

Занятие «Школы активного гражданина» прошло в Щучине с участием замминистра труда и социальной защиты Игоря Старовойтова. Старшеклассники средней школы № 2 этого районного центра собрались в актовом зале для того, чтобы в преддверии праздника Великой Победы еще раз пролистать скорбные страницы истории нашей страны и наметить для себя основные жизненные ориентиры с учетом мнения авторитетного представителя власти.


Особенность этого урока заключалась в том, что вели его сами дети. Они поднимали непростые вопросы, затрагивали злободневные темы и не просто ожидали ответа от своего столичного собеседника, но и сами в первую очередь пытались сформулировать свою точку зрения по разным аспектам разговора. Наиболее инициативное участие в подготовке мероприятия принимали ученики правового класса, организованного в нынешнем учебном году при содействии Щучинского РОВД.

Обсудить удалось многое. Говорили о победе над фашизмом, о тех жертвах, которые понесла наша страна в ожидании освобождения от коричневой чумы. Обсуждали значение слов «патриотизм» и «толерантность». Кстати, участвуя в диалоге на эту тему, Игорь Старовойтов подчеркнул, что смысл слова «патриотизм» в наше время необходимо понимать в более широком смысле, нежели мы привыкли:


– Да, быть патриотом – это значит любить свою Родину. Это готовность пожертвовать многим ради своей страны. Если надо – защищать ее с оружием в руках. Но в мирное время быть патриотом – это значит жить по совести, трудиться или учиться с полной отдачей на благо своего государства и народа.

Ребята не стеснялись задавать Игорю Старовойтову самые разные вопросы. Некоторые даже ставили в тупик заместителя министра. Так, например, ему пришлось задуматься перед тем, как сформулировать свой главный жизненный принцип (по просьбе 10-классника Станислава Арабчика). Но после нескольких секунд молчания Игорь Старовойтов без колебания сообщил: 

– Мой принцип – выкладывайся на полную. Где бы ты ни находился  и чем бы ты ни занимался.


В ходе беседы авторитетный собеседник посоветовал щучинским старшеклассникам не считать мерилом благополучия количество денег. В подтверждение своих слов он привел пример Швейцарии, где при необычайно высоком уровне материальной обеспеченности граждан остается высоким уровень самоубийств. По мнению заместителя министра труда и социальной защиты, самый главный багаж, который стоит накапливать, это близкие люди и друзья. Кроме того, Игорь Старовойтов подчеркнул важность малой родины в жизни каждого человека. Он сам провел детство в небольшом райцентре Гомельской области и, несмотря на серьезную занятость, связанную с постоянными разъездами, старается почаще бывать в родных местах.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде погиб 21 человек
Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
В Эстонии найдены останки погибшего в ВОВ уроженца Беларуси. Его прах будет захоронен на родине накануне 9 мая
"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в чемпионате России
В Абиджане открылся офис Почетного консула Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар
Гороскоп на 26 апреля
Белорусские боксеры выиграли четыре награды на международном турнире в Санкт-Петербурге
В результате столкновения двух автомобилей пострадали 7 человек
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зловонный хаб
Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Белорус Артем Кацер занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в чемпионате Беларуси
Развитие пострадавших от радиации земель, встреча с Путиным, сценарии свержения власти - точки над і в президентской поездке в Наровлю
В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
Медик рассказал, что должно быть в каждой аптечке летом
От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры
Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
Не только коронавирус: врач назвал болезнь, на которую указывает потеря обоняния
В штаб-квартире НОК Беларуси завершил работу первый национальный Форум спортсменов
Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси
Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу
"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство
У монумента Дружбы украинцы передали останки красноармейцев белорусам
В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев
Как использовать зеркала в интерьере. Советы дизайнера
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Несостоявшийся роман
Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
В Лоеве сегодня торжественно присвоили имена пограничным плавсредствам
В Минске легковушка сбила пешехода
Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты
"Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата
Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом
Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну
Президент о сценариях переворота в Беларуси
Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси
Советы специалиста по выращиванию рассады
мнение
Николай ЩЕКИН
Баланс доверия
Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече
Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом
Патриотический конгресс прошел в Минске
Авторы
СКАНИРУЙТЕ