Урок «Школы активного гражданина» провел в Щучине замминистра труда и соцзащиты

Особенность этого урока заключалась в том, что вели его сами дети. Они поднимали непростые вопросы, затрагивали злободневные темы и не просто ожидали ответа от своего столичного собеседника, но и сами в первую очередь пытались сформулировать свою точку зрения по разным аспектам разговора. Наиболее инициативное участие в подготовке мероприятия принимали ученики правового класса, организованного в нынешнем учебном году при содействии Щучинского РОВД.Обсудить удалось многое. Говорили о победе над фашизмом, о тех жертвах, которые понесла наша страна в ожидании освобождения от коричневой чумы. Обсуждали значение слов «патриотизм» и «толерантность». Кстати, участвуя в диалоге на эту тему, Игорь Старовойтов подчеркнул, что смысл слова «патриотизм» в наше время необходимо понимать в более широком смысле, нежели мы привыкли:Ребята не стеснялись задавать Игорю Старовойтову самые разные вопросы. Некоторые даже ставили в тупик заместителя министра. Так, например, ему пришлось задуматься перед тем, как сформулировать свой главный жизненный принцип (по просьбе 10-классника Станислава Арабчика). Но после нескольких секунд молчания Игорь Старовойтов без колебания сообщил:В ходе беседы авторитетный собеседник посоветовал щучинским старшеклассникам не считать мерилом благополучия количество денег. В подтверждение своих слов он привел пример Швейцарии, где при необычайно высоком уровне материальной обеспеченности граждан остается высоким уровень самоубийств. По мнению заместителя министра труда и социальной защиты, самый главный багаж, который стоит накапливать, это близкие люди и друзья. Кроме того, Игорь Старовойтов подчеркнул важность малой родины в жизни каждого человека. Он сам провел детство в небольшом райцентре Гомельской области и, несмотря на серьезную занятость, связанную с постоянными разъездами, старается почаще бывать в родных местах.