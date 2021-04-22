Урок «Школы активного гражданина» провел в Щучине замминистра труда и соцзащиты

Занятие «Школы активного гражданина» прошло в Щучине с участием замминистра труда и социальной защиты Игоря Старовойтова. Старшеклассники средней школы № 2 этого районного центра собрались в актовом зале для того, чтобы в преддверии праздника Великой Победы еще раз пролистать скорбные страницы истории нашей страны и наметить для себя основные жизненные ориентиры с учетом мнения авторитетного представителя власти.
Особенность этого урока заключалась в том, что вели его сами дети. Они поднимали непростые вопросы, затрагивали злободневные темы и не просто ожидали ответа от своего столичного собеседника, но и сами в первую очередь пытались сформулировать свою точку зрения по разным аспектам разговора. Наиболее инициативное участие в подготовке мероприятия принимали ученики правового класса, организованного в нынешнем учебном году при содействии Щучинского РОВД.
Обсудить удалось многое. Говорили о победе над фашизмом, о тех жертвах, которые понесла наша страна в ожидании освобождения от коричневой чумы. Обсуждали значение слов «патриотизм» и «толерантность». Кстати, участвуя в диалоге на эту тему, Игорь Старовойтов подчеркнул, что смысл слова «патриотизм» в наше время необходимо понимать в более широком смысле, нежели мы привыкли:
– Да, быть патриотом – это значит любить свою Родину. Это готовность пожертвовать многим ради своей страны. Если надо – защищать ее с оружием в руках. Но в мирное время быть патриотом – это значит жить по совести, трудиться или учиться с полной отдачей на благо своего государства и народа.
Ребята не стеснялись задавать Игорю Старовойтову самые разные вопросы. Некоторые даже ставили в тупик заместителя министра. Так, например, ему пришлось задуматься перед тем, как сформулировать свой главный жизненный принцип (по просьбе 10-классника Станислава Арабчика). Но после нескольких секунд молчания Игорь Старовойтов без колебания сообщил:
– Мой принцип – выкладывайся на полную. Где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался.
В ходе беседы авторитетный собеседник посоветовал щучинским старшеклассникам не считать мерилом благополучия количество денег. В подтверждение своих слов он привел пример Швейцарии, где при необычайно высоком уровне материальной обеспеченности граждан остается высоким уровень самоубийств. По мнению заместителя министра труда и социальной защиты, самый главный багаж, который стоит накапливать, это близкие люди и друзья. Кроме того, Игорь Старовойтов подчеркнул важность малой родины в жизни каждого человека. Он сам провел детство в небольшом райцентре Гомельской области и, несмотря на серьезную занятость, связанную с постоянными разъездами, старается почаще бывать в родных местах.
Опубликовано:
1068
Урок «Школы активного гражданина» провел в Щучине замминистра труда и соцзащиты
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter