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  2. Умер старейший участник «Евровидения». Ему было больше ста лет

Умер старейший участник «Евровидения». Ему было больше ста лет

Контрабасист Эмиль Рамзауэр – старейший участник «Евровидения» – умер в возрасте 103 лет, пишет rg.ru.


Рамзауэр участвовал в вокальном конкурсе в 2013 году в составе швейцарского проекта Tasaka. На тот момент ему было 95 лет.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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