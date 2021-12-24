Главная Умер старейший участник «Евровидения». Ему было больше ста лет Опубликовано: 24.12.2021 17:55:00 738 Умер старейший участник «Евровидения». Ему было больше ста лет Контрабасист Эмиль Рамзауэр – старейший участник «Евровидения» – умер в возрасте 103 лет, пишет rg.ru. Рамзауэр участвовал в вокальном конкурсе в 2013 году в составе швейцарского проекта Tasaka. На тот момент ему было 95 лет. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Евровидение знаменитости смерть Подготовил(а): Светлана КОСАЧ Написать автору Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК Версия для печати Новости и статьи