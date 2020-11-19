Умер художник Валерий Шкарубо

10 декабря ему бы исполнилось 63.
– Мы все скорбим, – сказал по телефону председатель Белорусского союза художников Глеб Отчик. – Для нас это большая потеря – не только для Союза художников, а вообще для нашей нации. Человек был уникальный, добрый, заботливый, талантливый, уважаемый на всех уровнях и власти, и народа, и за рубежом.
Валерий Федорович Шкарубо рисовал с четырехлетнего возраста. Живопись была не просто его профессией, но одержимостью и страстью. Он в одиночку уезжал на природу, глубоко погружался в родной белорусский пейзаж и рисовал, рисовал, рисовал… Представляю, как замерзала его рука, держащая кисть, ведь рисовал он предзимье и зиму, пасмурные, холодные дни. Каждая его работа – философское и поэтическое откровение, чувство и мысль, запечатленные в простых и будничных предметах. Земля, камыши, комья глины, дорожные столбы, деревья, лужи – каждый элемент его пейзажа, написанный с потрясающим реализмом и проникновением в суть, обретал свой голос и говорил, говорил, говорил…
– Последние наши поездки с Валерием Федоровичем были во Францию, где он произвел фурор, – рассказывает Глеб Отчик. – У него были большие планы. Он должен был выставляться в Барбизонской школе. Масса галерей открылось для него, и после коронавируса он планировал участие во всех этих программах. Он прославлял нашу страну и на наших пространствах, и за рубежом и был искренним. Очень жалко, что в Год малой родины ушел человек, который был предан своей малой родине.
Его преданность Борисову, где он родился, где восемь лет, порой в ущерб школьным занятиям, посещал изостудию при Дворце пионеров, действительно легендарна. Огромным событием в жизни города и самого художника стало открытие Галереи Виктора Шкарубо, расположившейся в залах Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева. Свыше трех десятков своих картин общей стоимостью свыше 60 тысяч долларов Валерий Федорович подарил родному городу. И город ответил ему огромной любовью, назвав его своим почетным гражданином.
Решением Минского областного Совета депутатов от 27 декабря 2017 года № 256 за выдающиеся заслуги и значительный вклад в социально-экономическое развитие Минской области лауреату Государственной премии Республики Беларусь, заслуженному деятелю искусств, члену Белорусского союза художников, уроженцу Борисова Валерию Федоровичу Шкарубо присвоено звание «Почетный гражданин Минской области».
В 2020 году список его наград увенчался Орденом Франциска Скорины.
Три года назад, в дни празднования 60-летия Валерия Шкарубо, радиожурналист Тамара Вятская познакомила меня с этим удивительным человеком и сказала: «Обязательно о нем напиши, это потрясающий художник!» Тогда не вышло, а потом не находилось повода… Знала ли я, что таким поводом станет его ужасная, безвременная, скоропостижная смерть?
Он оставил после себя огромное наследие, хранящееся в музеях 17 стран, и огромную светлую память. Верю, что и через 100 лет его картины будут разговаривать с нашими потомками внятным, добрым человеческим языком.
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Умер художник Валерий Шкарубо
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Фото: Евгений КОЛЧЕВ