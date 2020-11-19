Умер художник Валерий Шкарубо

, – сказал по телефону. –Валерий Федорович Шкарубо рисовал с четырехлетнего возраста. Живопись была не просто его профессией, но одержимостью и страстью. Он в одиночку уезжал на природу, глубоко погружался в родной белорусский пейзаж и рисовал, рисовал, рисовал… Представляю, как замерзала его рука, держащая кисть, ведь рисовал он предзимье и зиму, пасмурные, холодные дни. Каждая его работа – философское и поэтическое откровение, чувство и мысль, запечатленные в простых и будничных предметах. Земля, камыши, комья глины, дорожные столбы, деревья, лужи – каждый элемент его пейзажа, написанный с потрясающим реализмом и проникновением в суть, обретал свой голос и говорил, говорил, говорил…, – рассказывает Глеб Отчик. –Его преданность Борисову, где он родился, где восемь лет, порой в ущерб школьным занятиям, посещал изостудию при Дворце пионеров, действительно легендарна. Огромным событием в жизни города и самого художника стало открытие Галереи Виктора Шкарубо, расположившейся в залах Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева. Свыше трех десятков своих картин общей стоимостью свыше 60 тысяч долларов Валерий Федорович подарил родному городу. И город ответил ему огромной любовью, назвав его своим почетным гражданином.Решением Минского областного Совета депутатов от 27 декабря 2017 года № 256 за выдающиеся заслуги и значительный вклад в социально-экономическое развитие Минской области лауреату Государственной премии Республики Беларусь, заслуженному деятелю искусств, члену Белорусского союза художников, уроженцу Борисова Валерию Федоровичу Шкарубо присвоено звание «Почетный гражданин Минской области».В 2020 году список его наград увенчался Орденом Франциска Скорины.Три года назад, в дни празднования 60-летия Валерия Шкарубо, радиожурналист Тамара Вятская познакомила меня с этим удивительным человеком и сказала: «Обязательно о нем напиши, это потрясающий художник!» Тогда не вышло, а потом не находилось повода… Знала ли я, что таким поводом станет его ужасная, безвременная, скоропостижная смерть?Он оставил после себя огромное наследие, хранящееся в музеях 17 стран, и огромную светлую память. Верю, что и через 100 лет его картины будут разговаривать с нашими потомками внятным, добрым человеческим языком.