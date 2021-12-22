Ударные беспилотные авиационные комплексы успешно прошли государственные испытания

Ударные беспилотные авиационные комплексы «Квадро-1400» и «Барражирующая труба», которые являются одними из новейших разработок предприятия, входящего в систему Госкомвоенпрома, успешно прошли государственные испытания. В ходе испытаний подтверждены технические характеристики комплексов, раскрыт потенциал заложенных конструкторских решений.







Данные УБАК впервые были представлены общественности на выставке «MILEX-2019».

Изделия вызвали интерес у специалистов. В течение последующих лет конструкторы и инженеры предприятия совместно со специалистами Вооруженных Сил проводили доработку УБАК, добиваясь необходимых технических характеристик и оптимальных эргономических показателей для эффективного применения изделий в современных условиях ведения войны.

Были проведены десятки летных и стрельбовых испытаний изделий в различных погодных условиях, по результатам которых внесены соответствующие корректировки, позволившие улучшить конструкцию и боевые качества УБАК.





Кроме многочисленных полигонных испытаний, УБАК «Квадро-1400» прошел практическую апробацию в ходе недавно прошедшего белорусско-российского совместного стратегического учения «Запад – 2021», когда поставленная учебно-боевая задача по разведке, обнаружению и уничтожению цели – оператора мультикоптера «противника» – была выполнена при помощи разработок предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома: комплекс обнаружения операторов мультикоптеров «Гроза-О» обнаружил оператора мультикоптера «противника», а УБАК «Квадро-1400» успешно нанес удар по цели.

Преимуществом новых изделий «Квадро-1400» и «Барражирующая труба» является наличие:

автовзвода, который позволяет переводить в боевое и походное положение РПГ-26 в воздухе;

навигации (в том числе спутниковой), обеспечивающей быстрое перемещение БЛА к цели;

тепловизора, курсовой и прицельной камер, обеспечивающих возможность выполнения полетов в дневное и ночное время суток;

универсальных устройств, позволяющих расширить номенклатуру применяемых боеприпасов.





Кроме того, применение композитных материалов для изготовления деталей БЛА позволяет уменьшить массу изделия.

Небольшие габариты, низкий уровень шума, достаточно высокая скорость и широкий диапазон высот (от 10 до 500 метров) серьезно затрудняют обнаружение БЛА и снижают возможности его поражения.

УБАК «Квадро-1400» и УБАК «Барражирующая труба» могут использоваться контрдиверсионными подразделениями и силами специального назначения для обеспечения скрытной и кратковременной работы по ликвидации инфраструктуры и объектов противника, а также выполнения функции прикрытия своих войск – подразделений на марше, в местах сосредоточения и на огневых позициях.





У прошедших испытания ударных беспилотных авиационных комплексов имеются большие коммерческие перспективы.

После успешного проведения государственных испытаний комиссией, в состав которой включены представители изготовителя и заказчика, в совместном решении изделия рекомендованы к принятию на вооружение белорусской армии.

Госкомвоенпром РБ