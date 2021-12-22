Ударные беспилотные авиационные комплексы успешно прошли государственные испытания

Ударные беспилотные авиационные комплексы «Квадро-1400» и «Барражирующая труба», которые являются одними из новейших разработок предприятия, входящего в систему Госкомвоенпрома, успешно прошли государственные испытания. В ходе испытаний подтверждены технические характеристики комплексов, раскрыт потенциал заложенных конструкторских решений.
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Изделия вызвали интерес у специалистов. В течение последующих лет конструкторы и инженеры предприятия совместно со специалистами Вооруженных Сил проводили доработку УБАК, добиваясь необходимых технических характеристик и оптимальных эргономических показателей для эффективного применения изделий в современных условиях ведения войны.
Были проведены десятки летных и стрельбовых испытаний изделий в различных погодных условиях, по результатам которых внесены соответствующие корректировки, позволившие улучшить конструкцию и боевые качества УБАК.
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Преимуществом новых изделий «Квадро-1400» и «Барражирующая труба» является наличие:
автовзвода, который позволяет переводить в боевое и походное положение РПГ-26 в воздухе;
навигации (в том числе спутниковой), обеспечивающей быстрое перемещение БЛА к цели;
тепловизора, курсовой и прицельной камер, обеспечивающих возможность выполнения полетов в дневное и ночное время суток;
универсальных устройств, позволяющих расширить номенклатуру применяемых боеприпасов.
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Небольшие габариты, низкий уровень шума, достаточно высокая скорость и широкий диапазон высот (от 10 до 500 метров) серьезно затрудняют обнаружение БЛА и снижают возможности его поражения.
УБАК «Квадро-1400» и УБАК «Барражирующая труба» могут использоваться контрдиверсионными подразделениями и силами специального назначения для обеспечения скрытной и кратковременной работы по ликвидации инфраструктуры и объектов противника, а также выполнения функции прикрытия своих войск – подразделений на марше, в местах сосредоточения и на огневых позициях.
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После успешного проведения государственных испытаний комиссией, в состав которой включены представители изготовителя и заказчика, в совместном решении изделия рекомендованы к принятию на вооружение белорусской армии.