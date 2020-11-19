Ученые Национального госпиталя Дании провели эксперимент, в ходе которого определили, насколько действены маски для защиты здоровых людей от заражения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Для исследования была собрана группа людей в количестве 6000 человек. Отмечается, что эксперимент проходил до того, как власти Дании дали рекомендации и ввели ограничительные меры по коронавирусу. Добровольцев разделили на две группы. Одна из них должна была носить маски в общественных местах. Через месяц выяснилось, что среди участников этой группы коронавирусом заразились 1,8 процента, а в группе, не использовавшей средства индивидуальной защиты, – 2,1 процента.
На основе полученных данных ученые выяснили, что снижение риска составило около 15–20 процентов. При этом исследователи подчеркнули, что эти данные релевантны, когда отсутствуют дополнительные ограничительные меры и когда окружающие не носят маски и не выдерживают социальную дистанцию.
Также специалисты указали на то, что не изучали эффективность масок на уже зараженных, то есть не исследовали возможность предотвращения распространения COVID-19 заболевшими.
Фото: БЕЛТА
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Ученые выяснили, насколько эффективно маски защищают от коронавируса
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