Ученые выяснили, что из-за COVID-19 могут возникать лицевая боль и проблемы с зубами

В период пандемии коронавируса некоторые люди сталкиваются с проблемами повышенного скрежета зубов и лицевой боли. Это, вероятнее всего, является причинами стресса и тревоги, вызванных COVID-19. К таким выводам пришли ученые, пишет «Медицина и наука».
– Любой, кто находится в состоянии стресса, скорее всего, будет испытывать сжатие челюстей и скрежет зубов, – рассказал Шервин Арман, директор программы UCLA Orofacial Pain Program.
Если во время распространения коронавируса вы столкнулись с большим количеством стоматологических симптомов, в том числе у вас наблюдается скрежет зубов, стискивание челюстей и боль в челюстях, это, вероятно, указывает на стресс, возникший на фоне распространения новой инфекции. Согласно исследованию Тель-Авивского университета в Израиле подобные проблемы характерны для двух стран, которые ученые изучали, а именно Израиля и Польши.
Арман объяснил:
– Стресс из-за собственных проблем со здоровьем, финансовых проблем из-за эпидемии и проблем со здоровьем для семьи может привести к дневному сжатию и скрежету зубов.
Авторы исследования отметили, что стресс и тревога, связанные с постоянной угрозой болезни, экономическими проблемами и социальной изоляцией, способны вызвать опасные последствия для здоровья, в том числе височно-нижнечелюстные расстройства (ВНЧС) и бруксизм (скрежет зубов).
Исследование проводилось с участием почти 1800 человек, являющихся жителями Израиля и Польши. Ученые установили, что во время первой блокировки Израиля наблюдался рост орофациальной боли, которая является симптомом, указывающим на стресс и тревогу. Также распространенность этого симптома увеличилась примерно с 35 процентов до пандемии до 47 процентов во время нее. А распространенность стискивания челюстей в течение дня стала выше примерно с 17 до 32 процентов. К тому же скрежет зубов по ночам увеличился примерно с 10 до 36 процентов. Общая тяжесть симптомов выросла примерно на 15 процентов.
Эксперты советуют при обнаружении признаков стресса, беспокойства и сжатия зубов обратиться к специалистам, чтобы врачи своевременно оказали помощь и помогли избежать развития опасных заболеваний.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
968
Ученые выяснили, что из-за COVID-19 могут возникать лицевая боль и проблемы с зубами
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter