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Ученые рассказали, какие овощи мешают похудеть

Овощи с большим содержанием крахмала не помогают похудеть, вопреки советам диетологов. Такой вывод сделали американские исследователи. Результаты своей работы они опубликовали в научном журнале Plos Medicine.

pixabay.com

Исследование велось на основе данных свыше 130 тысяч человек, которые были собраны в период с 1986 по 2010 год. Ученые проанализировали рацион американцев за четверть века и установили, что худели те люди, которые ели листовые овощи (капуста, шпинат, лук, укроп, зеленый салат), а также яблоки и груши. В этих продуктах содержится мало крахмала, из-за чего уровень сахара в крови увеличивался постепенно.

Совсем по-другому дела обстояли с овощами, богатыми углеводами. Так, исследователи выяснили, что включавшие в свой рацион картофель, горох, фасоль и кукурузу не худели или даже немного прибавляли в весе.
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