Из-за мировой борьбы с коронавирусом о гриппе в 2020 году почти ничего не слышно, более того – заболеваемость им резко сократилась. Причины этого явления назвали опрошенные российские ученые, пишет Lenta.ru.
Доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ Олег Батищев видит объяснение в мерах, которые приняты в связи с COVID-19. Масочный режим, социальное дистанцирование и другие противоэпидемические меры не позволяют распространяться не только коронавирусу, но и другим заболеваниям. Вместе с тем многие люди сделали прививку от гриппа, это тоже принесло свои плоды.
Иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что на сезонный грипп сильно повлиял режим самоизоляции. Также специалист отметил, что благодаря такой мере менее распространены стали и летние кишечные инфекции.
– Это связано с тем, что люди стали более ответственно относиться к правилам личной гигиены, – добавил медик.
Фото: pixabay.com
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Ученые объяснили резкое исчезновение гриппа
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