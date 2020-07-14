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Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в Президенты Беларуси

Принято решение о регистрации кандидатами в Президенты Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и Сергея Череченя, постановил ЦИК.


Центризбирком отказал в регистрации Виктору Бабарико из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе. Кроме этого, выяснилось, что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация.

Также отказано в регистрации Валерию Цепкало, который не смог собрать в поддержку своего выдвижения 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Также в комиссии, проверив декларацию о доходах и имуществе супруги претендента, выявили недостоверные сведения, которые имеют существенное значение.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. До этого с 4 по 8 августа пройдет досрочное голосование. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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