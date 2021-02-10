КГБ: действия Автуховича и возглавляемой им террористической группы создавали серьезную опасность массовой гибели людей

Сотрудники КГБ предотвратили серию терактов

Что и кого собирался взрывать Автухович привезенным из Украины «подарком»? Так, для размышления: тротилом взрывали московское, лондонское, парижское и каирское метро, аэропорт в Брюсселе, взрывчаткой начинили машину в Стамбуле, и везде гибли люди… Если бы в автобус заложили даже в пять раз меньше тротила, обнаруженного у Автуховича за все время, вряд ли бы в салоне кто-то выжил.



Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подельник Автуховича Павел Сава в подробностях рассказал следствию, как жгли машину и строящийся дом в Волковыске, еще одну машину – в Гродно: «В гараже я зашел и увидел у него в руках (Автуховича. – Прим. авт.) тротиловую шашку. Также он крепил какие-то провода и небольшую плату».

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Константин Бычек: очевидно, что действия Автуховича и возглавляемой им террористической группы создавали серьезную опасность массовой гибели людей.



Волковыск, микрорайон Южный. Среди ночи вспыхивает дом. За час до этого на севере города – поджог старенькой Audi 80 с помощью самодельного взрывного устройства. Машина и дом принадлежат сотруднику местной милиции. Его данные опубликовали в экстремистском telegram-канале.Подозреваемых задержали. Среди них – известный персонаж Автухович. В 1990-е занимался бизнесом. Дважды судим. Теперь он, по мнению следствия, организатор и исполнитель теракта. К нападению готовился основательно. Искал жертву, вел за ней наблюдение, просчитывал места нападений, продумывал атаки и пути отхода. Однако преступления в райцентре были лишь началом грандиозной трагедии, которая должна была произойти в Беларуси по плану этого монстра.Из переписки Автуховича со старым знакомым (конец октября прошлого года):– Можешь уточнить у соседа про игрушку, на месте или нет и готов ли продать. Еще раз напомни его данные, какого года, есть ли «маслята» в нем. И последнюю цену. Сегодня как раз буду видеться с человеком, который интересуется такими игрушками.Гундар Уладзiмiр:– Вітаю. Цацка ўжо ўсе, сышла. Абяцаў іншую больш новую...– Но общаюсь с Димой и тем человеком, с которым ты пил водку. Як яго прозвiшча, забыў.– Семенчанка… Камбат Данбасу. Сямен Сяменчанка.Поясним. «Маслята» – пистолетные патроны, «железо» – оружие. Беседа заканчивается отказом, мол, нет ничего. И тогда Автухович ищет оружие в Украине. Судя по расшифровке его беседы с неким Дмитро (его номер зарегистрирован в сети украинского оператора связи), Автуховичу предлагают: пистолет Макарова – 4 штуки, автоматический пистолет бесшумный – 1, автомат Калашникова складной укороченный – 4, автомат Калашникова складной – 2–3, снайперская винтовка Драгунова – 1. Гранаты по 2–4 на человека, тротиловые шашки 10–20 по 200 гр и 400 гр, взрыватели к ним. Магазины и патроны ко всему железу. Балаклавы – 10, легкие «броники», разгрузки, кабуры и ремни к короткому.– Подкорректировал, – пишет Дмитро. – Можно добавить гранатомет.– Да, добавь гранатометов и мин, которые можно цеплять на бронетехнику, – ответил Автухович.Дмитро – уроженец Барановичей Дмитрий Полойко. Судим за насильственное преступление. С Украиной его связывает участие в военных действиях в составе батальона «Донбасс».Пособники Автуховича – несколько человек в разных городах и с разными ролями. К примеру, с Павлом Савой поджигал в Восковыске. С ним же и еще одним фигурантом он приедет в Гродно для нового нападения. Вот что рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек: «В ночь с 19 на 20 ноября в Гродно Автухович вместе с Савой заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника МВД, после чего совершил подрыв». Сава наблюдал, при опасности должен был предупредить Автуховича. Жертв тоже выбрали в telegram-канале, в этот раз – сотрудника ОМОНа и его семью.К каждой атаке Автухович готовится. Вот он снова шлет сообщения в Украину. Подробно рассказывает, кто должен стать целью. За сотрудником отряда шло серьезное наблюдение – вот его дом, вот он сам, вот автомобиль. Помогает рецидивисту жительница агрогородка Обухово Гродненской области Галина Дербыш – активный участник уличных беспорядков, привлекалась к административной ответственности. Она сообщила Автуховичу, что готова предоставить свою машину для «разведки участка».В поле зрения Автуховича не только Гродненская область, но и Витебск, Жодино, Минск. «Мирные протесты, – говорил он, – ничего не решают. Поэтому на этой почве рождаются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает».Следующей жертвой должен был стать начальник РОВД Волковыска. Автухович писал об этом некоему Олегу, который по материалам уголовного дела имеет отношение к спецслужбам Украины. Там свой интерес – обеспечить группировку оружием, просто Автухович должен выполнить и их «заказ». И вот он пишет: мол, надо ускориться. Говорит, что нужны финансы для действующей диверсионно-разведывательной группы: «Вы ставите задачу и не можете определиться по помощи, в том числе и по финансированию».Украинская сторона ответила: железо есть, ждем в гости, по неофициальным каналам. Переписка состоялась 21 октября 2020-го с тем самым Семеном Семенченко, командиром добровольческого батальона «Донбасс», воевавшим на юго-востоке Украины в 2014 году.Проводником у Автуховича был Виктор Снегур, житель приграничного Лельчицкого района. Познакомились в местах заключения. Переходил границу Автухович с пособником (помогал взрывать машину в Гродно) Артуром Попком, сейчас он в бегах… Проводника задержали, у него дома нашли много сомнительной литературы и символики, незарегистрированное охотничье ружье. Снегур вину признал, он обвиняется в пособничестве в совершении акта терроризма по предварительному сговору. Этот человек понимал, кому помогает и в чем.… Примерно в это время при попытке прорыва белорусско-украинской границы была задержана группа вооруженных анархистов. Они уже успели себя проявить. Хотели, говорят, «принять участие в сопротивлении власти и внести свой вклад в борьбу посредством поджогов». Автухович про задержание знал, однако это его не остановило – ему нужно было оружие. И в Украине он достал его без проблем, свободно и нелегально.В Киеве у Автуховича есть любопытная знакомая – Елена Васильева, директор украинского благотворительного фонда помощи сторонникам перемен в Беларуси «Белорусский майдан». Уже интересно, правда? Организация зарегистрирована в Украине как юрлицо, счета открыты в местных, а также немецких и американских банках. Задача фонда – помочь в раскрутке белорусских национальных лидеров. В одном из них Васильева видела Автуховича.… Привезенные взрывчатые вещества Автухович успел применить, но лишь раз. После подрыва автомобиля в Гродно залег на дно. Его сообщники ждали команды. Вот что говорит Константин Бычек: «Автухович, являясь организатором террористической группы, подыскивал сообщников в разных регионах страны. Из этих людей формировал боевые отряды для совершения актов терроризма. Количество оружия и других средств поражения, доставленных Автуховичем из-за рубежа, география спланированных терактов говорят о серьезности его намерений по дестабилизации обстановки в стране. Очевидно, что действия Автуховича и возглавляемой им террористической группы создавали серьезную опасность массовой гибели людей».В доме, где прятался Автухович (якобы гостил), и в гараже были найдены автомат, пистолеты боевые, газовые, сигнальные, более полутора тысяч патронов, тротиловые шашки и детонаторы, взрывпакеты, самодельные взрывные устройства, гранаты РГД-5, бронежилеты и прочее. Один из пистолетов Автухович хранил в прикроватной тумбочке во взведенном состоянии.Затем следователи нашли другой схрон – с пистолетами, патронами, гранатами и прочим… И самое страшное – тротил. Всего Автухович подготовил четыре места под такие тайники. Специалисты уже видят в действиях этого рецидивиста характерный почерк спецслужб или спецподразделений войсковой разведки.Однако кого и что собирался взрывать Автухович? Об этом, полагаю, мы узнаем совсем скоро.Фото: скриншоты из видео