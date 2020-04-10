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Toyota выпустила автомобиль специально для женщин

Японская «Тойота» впервые выпустила автомобиль, предназначенный исключительно для женщин. Это модификация Toyota Passo под названием Moda Charm.


Спецверсия компактного хетчбэка отличается особым оформлением экстерьера и интерьера, по сравнению со стандартной моделью. Один из вариантов можно с уверенностью назвать женским, такие авто окрашиваются в розовый цвет — Juicy Pink Metallic.


Всего же доступны пять цветов, для каждого можно заказать контрастную крышу — белую или черную.


У Passo Moda Charm более богатое оснащение. В комплектацию входит подогрев водительского кресла, мультимедийная система с навигацией, а также специальная тонировка стекол с защитой от ультрафиолета. Для отделки использована искусственная кожа. Дисплей и воздуховоды получили золотую окантовку, вставки такого же цвета присутствуют в обивке сидений.


Хетчбэк комплектуется литровым трехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 69 л.с. и 92 Нм крутящего момента. Доступен как передний, так и полный привод.

Цены на модель стартует с отметки 1 617 000 иен (14 865 долларов).

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