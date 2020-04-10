Toyota выпустила автомобиль специально для женщин

Японская «Тойота» впервые выпустила автомобиль, предназначенный исключительно для женщин. Это модификация Toyota Passo под названием Moda Charm.





Спецверсия компактного хетчбэка отличается особым оформлением экстерьера и интерьера, по сравнению со стандартной моделью. Один из вариантов можно с уверенностью назвать женским, такие авто окрашиваются в розовый цвет — Juicy Pink Metallic.





Всего же доступны пять цветов, для каждого можно заказать контрастную крышу — белую или черную.





У Passo Moda Charm более богатое оснащение. В комплектацию входит подогрев водительского кресла, мультимедийная система с навигацией, а также специальная тонировка стекол с защитой от ультрафиолета. Для отделки использована искусственная кожа. Дисплей и воздуховоды получили золотую окантовку, вставки такого же цвета присутствуют в обивке сидений.





Хетчбэк комплектуется литровым трехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 69 л.с. и 92 Нм крутящего момента. Доступен как передний, так и полный привод.

Цены на модель стартует с отметки 1 617 000 иен (14 865 долларов).