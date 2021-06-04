Планировавшийся на понедельник, 7 июня, товарищеский матч между сборными Беларуси и Сьерра-Леоне, который должен был состояться в Гродно, отменен. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ассоциации «Белорусская федерация футбола».
«В конце прошлой недели в федерации футбола африканской страны состоялись выборы, итогом которых стала смена руководства. Еще до этого, несмотря на подписанный контракт на проведение игры, представители Сьерра-Леоне перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА. Только накануне принимающей стороной получено уведомление от Африканской конфедерации футбола, что их представитель отказался от взятых на себя обязательств и не приедет в Беларусь», – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе федерации отметили, что АБФФ сожалеет об упущенной возможности провести матч в фиксированную дату ФИФА для лучшей подготовки сборной к осенним поединкам квалификации ЧМ-2022. Однако сбор национальной команды завершен – и игроки отправились в расположение своих клубов.
В рамках этого международного окна подопечные Георгия Кондратьева 2 июня встретились на минском стадионе «Динамо» с азербайджанцами и потерпели обидное поражение – 1:2, пропустив решающий мяч уже в компенсированное время.
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Товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и Сьерра-Леоне отменен
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