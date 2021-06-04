Товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и Сьерра-Леоне отменен

, – говорится в сообщении.Также в пресс-службе федерации отметили, что АБФФ сожалеет об упущенной возможности провести матч в фиксированную дату ФИФА для лучшей подготовки сборной к осенним поединкам квалификации ЧМ-2022. Однако сбор национальной команды завершен – и игроки отправились в расположение своих клубов.В рамках этого международного окна подопечные Георгия Кондратьева 2 июня встретились на минском стадионе «Динамо» с азербайджанцами и потерпели обидное поражение – 1:2, пропустив решающий мяч уже в компенсированное время.