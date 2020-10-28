Топ-10 лучших анимационных фильмов

Ко Всемирному дню анимации мы подготовили для вас десять самых лучших и захватывающих мультфильмов, которые, бесспорно, заслуживают внимания.

История игрушек





Ковбой Вуди и его друзья-игрушки живут в доме мальчика Энди, который их очень любит и заботится. Но скоро у него день рождения, а это значит, что в доме появятся новые игрушки. Все, включая Вуди, с нетерпением ждут их появления, но с приходом мегапопулярного космического рейнджера Базза Лайтера жизнь ковбоя меняется. Вуди решает избавиться от соперника при помощи соседского мальчика, который ставит опыты над всеми своими игрушками. Но заманив в ловушку Базза, Вуди и сам оказывается заложником. Теперь героям предстоит объединиться, чтобы вырваться на свободу и вернуться домой как можно скорее, ведь семья Энди готовится к переезду.

Красавица и чудовище





История рассказывает о тщеславном принце Адаме, которого волшебница наказала за черствость, превратив в чудовище. Спасти его могла лишь девушка, которая полюбила бы принца в его жутком облике до того, как упадет последний лепесток розы. Чудовище уже потеряло надежду, но однажды в замке появляется прекрасная девушка по имени Белль...

Кошмар перед Рождеством





Джек Скеллингтон живет в сказочном городе Хэллоуин-тауне, где обитают персонажи из детских страшилок, которые готовятся к празднованию Дня Всех Святых. Джеку такая однообразная жизнь наскучила. Он вдруг осознал, что больше не хочет пугать людей. Во время прогулки он случайно теряется в лесу и находит волшебную дверь в другой мир, чьи жители отмечают Рождество.

ВАЛЛ-И





Робот-мусорщик ВАЛЛ-И каждый день неустанно трудится и очищает планету от отходов, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Однажды на Землю прилетает еще один робот, ЕВА, которую отправили с важной миссией – найти растение. Заинтересовавшись новой знакомой, ВАЛЛ-И отправляется в увлекательное приключение.

Мой сосед Тоторо





Сестры Мэй и Сацуки вместе с родителями переезжают в новый дом на окраине леса. После болезни матери работа по дому ложится на плечи старшей Сацуки, пока младшая Мэй изучает окрестности и неожиданно знакомится с духами леса и его главным хранителем – большим пушистым Тоторо.

Корпорация монстров





Чудовища под кроватью, монстры в шкафах – они все существуют на самом деле. Город Монстрополис, в котором живут обитатели всех кошмаров, получает электричество из криков детей, которых и пугают монстры. Центральная электростанция так и называется “Корпорация монстров”. Главным и самым продуктивным сотрудником корпорации является Джеймс П. Салливан, по прозвищу Салли, в паре с лучшим другом циклопом по имени Майк. Жители Монстрополиса до ужаса бояться детей, т.к. считают их ядовитыми и смертельно опасными для себя. Но все же из-за досадной ошибки в город попадает маленькая девочка Бу.

Шрек





Огромный зеленый огр, живущий на болоте, много лет наводил ужас и страх на все окружные деревни. Его вполне устраивала жизнь в одиночестве, ведь сам по себе он был не злой, просто не любил надоедливых путников. Но спокойному существованию приходит конец, когда в болото Шрека вселяются все сказочные существа из королевства, который лорд Фаркуад выселил из Дюлока. Болтливый осел становиться навязчивой компанией и без того разозленного Шрека. Чтобы вернуть себе свое болото и спокойную жизнь Шрек заключает сделку с лордом Фаркуадом и отправляется спасать прекрасную принцессу Фиону вместо него.

Как приручить дракона





Худощавый Иккинг был объектом насмешек всех в своем племени, в том числе красавицы Астрид. Другой бы на его месте стерпел обидные слова, но мальчик был сыном вождя, поэтому ему было втройне обидно. Как он сможет занять место отца, если его никто не воспринимает всерьез? Не вытерпев очередную обидную шутку, Иккинг решает всем доказать, что может быть настоящим воином-викингом и отправляется на поиски дракона, чтобы убить его и принести как подтверждение своей храбрости. Но когда герой знакомится с драконами, начинает их изучать, то неожиданно для самого себя даже проникается симпатией к этим необычным существам, особенно к черному как смоль Беззубику.

Головоломка





Никогда не думали, глядя на человека, что там у него в голове? Главная героиня точно знает, что в голове у девочки Райли, ведь она – Радость. Вместе с Печалью, Брезгливостью, Гневом и Страхом Радость отвечает за гармоничное управление эмоциями Райли в отношениях с друзьями, родителями, на хоккейных тренировках. Но с переездом девочки начинаются серьезные проблемы, в результате чего Печаль и Радость оказываются оторваны от Головного отдела. Теперь им предстоит поскорее вернуться, пока Райли не совершила непоправимых ошибок.

Холодное сердце





Эльза и Анна – сестры, дочери короля и королевы Эренделла. Эльза с рождения обладает магическим даром – умеет создавать снег и лед. До определенного момента все спокойно воспринимают способности маленькой принцессы, пока по вине Эльзы Анна не попадает в беду, и старшая сестра вынуждена скрывать свои чары от всех. Время шло спокойно, пока на коронации Эльза в порыве гнева не выпускает свою силу и не погружает Эренделл в зиму. Теперь Анна должна отыскать сестру, чтобы расколдовать королевство.