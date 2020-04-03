Tesla в первом квартале продала более 88 тыс. электромобилей и показала лучшую в своей истории производительность

Американская компания Tesla в первом квартале 2020 года реализовала 88 400 электромобилей, сообщается в отчетности производителя. И это превосходит прогнозы аналитиков, которые предрекали продажи на уровне не более 80 тыс., сообщает CNBC.





Львиную долю реализованных электромобилей составляют компактные и относительно недорогие Model 3 и Model Y - 76 200 проданных автомобилей, пишет ТАСС. На долю Model S и Model X пришлось 12 200 реализованных экземпляров.

Что же касается производительности, то «Тесла» выпустила 102 672 электромобиля и это наилучший показатель компании за первый квартал.

Для сравнения, год назад компания произвела за аналогичный период 77 100 электрокаров, из которых были проданы 63 тыс.