Telegram-канал "Лида 97%" признан экстремистским

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Соответствующее решение было принято 27 апреля судом Лидского района. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД.В МВД отметили, в сообществе систематически размещались оскорбления представителей правоохранительных органов, госслужащих и членов их семей. Также для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси участники регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах.Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.