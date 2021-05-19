Театр эстрады приглашает на концертную программу "Fioritura/Цвететение" в Ботаническом саду

В мае, в период цветения сирени, Сирингарий - становится самой красочной и привлекательной экспозицией для гостей ботанического сада: это и вдохновило Театр эстрады и Ботанический сад объединиться для создания нового творческого проекта.Посетители смогут окунуться в мир бушующих ароматов и красок музыки, весны и сирени. В программе прозвучат лучшие произведения классических и современных опер и мюзиклов, душевные песни о любви, весне и цветах в исполнении ведущих артистов белорусской эстрады. Радоваться весеннему теплу вместе с гостями будут заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет, Екатерина Муратова, Александр Сухарев, Екатерина Шумская, Екатерина Юлдашева, Ольга Булай, Александр Саванец, Инга Киселёва, Мария Иванова, Вероника Григорович, Никита Костюкевич, Андрей Колосов, Александра Горбатенко.Фото предоставлены Молодежным театром эстрады