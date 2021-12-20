Свиридов об ответных санкциях Беларуси: мы отвечаем Западу не эмоционально, а продуманно и стратегически

Такое мнение в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил заместитель директора Института социально-гуманитарного образования БГЭУ Артем Свиридов.
- Мы могли бы сразу так реагировать [водить ответные санкции], но все-таки до последнего пытались успокоить ситуацию. На самом деле любой конфликт решаем путем диалога. В один момент белорусское руководство поняло, что это бессмысленно. Как бы странно это не прозвучало, но я рад, что Беларусь не будет сидеть и смотреть на нападки Запада. В какой-то степени это говорит о характере белорусов. Если бы многие западноевропейские аналитики и историки изучили белорусский социум, они бы многих вещей в наш адрес и не делали бы. Они не думали, что мы так среагируем [введем ответные санкции]. Да, нами пытались манипулировать в августе 2020 года, однако тактика руководства Беларуси, а также здравый прагматизм и рационализм белорусов это остановили. Мы отвечаем Западу не эмоционально, а продумано и стратегически. Они думали, что в Беларуси будет как в Украине и тут я солидарен со словами Александра Лукашенко: «Украиной мы не будем», - резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.