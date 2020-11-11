Студия Disney представила рождественский мультфильм

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Главная героиня – Лопа. В 1940 году, когда она была маленькой, отец подарил ей на Рождество Микки Мауса. Малышка очень обрадовалась, а игрушка стала символом счастливого детства и семьи. Ее спустя много лет Лола передала своей внучке и также привила ей любовь к Рождеству. Девочка взрослеет, и семейные посиделки ей стали совсем неинтересны. Бабушка Лола переживает по этому поводу. Однажды внучка листала семейный фотоальбом и все-таки поняла, что ничего нет важнее семьи и близких. Она делает очень трогательный сюрприз для бабушки.На фоне в мультфильме звучит песня Love is a compass в исполнении британской певицы Griff.Все деньги, вырученные от продажи Микки Маусов (таких, как в мультфильме), а также от скачивания трека Love is a compass, будут направлены международному благотворительному фонду Make-A-Wish, который помогает тяжелобольным детям.