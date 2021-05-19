Строительство музея Константина Заслонова в Орше начнется в июне

Строительные работы на месте восстанавливаемого в Орше музея имени Константина Заслонова начнутся в июне, сообщил корреспонденту «СБ» начальник отдела культуры Оршанского райисполкома Сергей Горбачев.
По его словам, музей будет расположен на своем прежнем месте по ул. Молокова, 9 недалеко от железнодорожного вокзала. К настоящему времени подготовлена проектно-сметная документация по данному проекту и пройдена ее госэкспертиза, определен заказчик строительства, проведена процедура по выбору подрядной организации, которая будет выполнять непосредственно работы, выполнен отвод земли под здание. Финансирование проекта осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего на эти цели будет направлено 2,1 млн рублей.
"Сейчас на площадке завершается подготовительная работа к началу строительства, которое полным ходом развернется в июне", – констатировал Сергей Горбачев.
Построить двухэтажное многофункциональное здание площадью до 1 тыс. кв. м планируется к концу нынешнего года. Параллельно будет вестись разработка экспозиционных залов, посвященных деятельности Заслонова и его партизанского и подпольного движения, военному периоду Оршанского района и воинам-афганцам. Также проектом в музее предусмотрены выставочный зал для сменных выставок, зал для проведения мероприятий и кабинеты для сотрудников. Полноценно заработать восстановленное учреждение культуры должно к середине 2022 года.
Начальник отдела культуры напомнил, что в июле 2016 года ураганный ветер серьезно повредил кровлю старого здания музея. На тот момент ему уже было более 110 лет. После этого полностью обветшавший объект эксперты признали аварийным и не подлежащим восстановлению. Экспонаты убрали, а здание спустя время снесли. Сейчас все бережно сохраненные экспонаты разбиты поколлекционно и хранятся в фондах Музея истории и культуры Орши. 30% из них, регулярно экспонировавшиеся ранее, выставлены в двух залах данного учреждения культуры.
Герой Советского Союза Константин Заслонов в годы Великой Отечественной войны являлся командиром партизанского отряда, потом – бригады. С октября 1942 года он командовал всеми партизанскими силами оршанской зоны. За короткий период его руководства вражеским силам был нанесен серьезный урон. Об этом свидетельствует тот факт, что даже за мертвого Заслонова оккупанты предлагали большое вознаграждение. Значимость партизанской деятельности легендарного комбрига нашла отражение в кинематографе. В 1949 году киностудия "Беларусьфильм" сняла советский художественный фильм "Константин Заслонов", главную роль в котором исполнил народный артист РСФСР Владимир Дружников.
Фото: wikireading.ru
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Строительство музея Константина Заслонова в Орше начнется в июне
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