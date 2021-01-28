Стрижка, маникюр и звезды: календарь красоты на февраль

Уход за волосами и ногтями – это не просто косметическая процедура. Это ритуал, который тесно связан с вашей энергетикой. Чтобы порывы навести красоту не привели к разочарованию, стоит прислушаться, что говорят звезды по этому поводу, и обратить внимание на лунный календарь.





Благоприятные дни для стрижки в феврале: 1, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 24, 28.

Благоприятные дни для окраски волос в феврале: 8, 11, 12, 13, 22, 15, 19, 23, 25.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в феврале: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 18.

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