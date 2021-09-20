Стилист перечислила топ-9 ошибок осеннего гардероба

В своем Instagram-аккаунте стилист Вера Кирей разобрала самые неудачные образы на осень и перечислила девять основных ошибок, которые девушки совершают из года в год.
По словам стилиста, осенью, как и в любое другое время года, недопустимо носить джинсы не по размеру. Изделие должно идеально сидеть на бедрах и подходить по длине. Стилист считает, что на фигуре куда лучше будут смотреться джинсы большего размера, чем слишком маленькие.
Следующая ошибка, на которую указала Вера Кирей, – короткие "нарядные" носки.
– С кроссовками и кедами носим или высокие носки, или те, что не видны вовсе. В этом случае подойдут хлопковые следки. Носки с котиками, сердечками, собачками оставляем дома, – обратила внимание стилист.
Она также предупредила, что образ может быть испорчен из-за одной неопрятной детали - гармошки на стыке обуви и брюк. Негармонично смотрится и сумка, которая висит в районе паха или ниже бедра. Такое решение недопустимо в любое время года.
Продолжая тему выбранных не по размеру вещей, Вера Кирей напомнила, что носить маленькие куртки также нежелательно.
– Это касается любой одежды, включая жакет, тренч и пальто. Также нужно быть внимательными с длиной рукава, – предупредила стилист.
Неудачно будет выглядеть и натянутая на брюки или юбку водолазка. Поэтому ее стоит заправить либо заменить на боди.
Любительницам многослойности Вера Кирей посоветовала не прибегать к тонкому трикотажу в образах. Такие кардиганы и пуловеры можно надевать лишь как первый слой.
– Бежевые колготки с блеском не должны существовать в целом. Если необходимы именно в таком цветовом исполнении, то только матовые, - продолжила список ошибок стилист.
В заключение Вера Кирей призвала оставить летние шорты и юбки из денима на лето.
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