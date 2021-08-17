Стало известно, в каких случаях при ношении линз развивается конъюнктивит

Неправильное использование линз и несоблюдение правил личной гигиены могут вызвать конъюнктивит. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщила врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
– Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаза, или конъюнктивы, которая покрывает внутреннюю поверхность века, а также склеру – белковую часть глазного яблока. Заболевание часто вызывают бактерии (стрептококки и стафилококки), а также вирусы. Грибки значительно реже вызывают конъюнктивит. Причиной также могут быть аллергические реакции, – рассказала врач.
По словам Светланы Якубовской, при аллергическом конъюнктивите нарушается внешний вид глазного яблока, а также опухают, краснеют и сильно зудят веки.
Также среди причин развития данного заболевания врач назвала плохую гигиену и неправильное обращение с контактными линзами.
– Если доктор порекомендовал носить линзы, вы должны четко знать, как правильно за ними ухаживать, чтобы не столкнуться с проявлениями конъюнктивита. Так, например, если это однодневные линзы, их нужно использовать только один день, спать в них нельзя, – обратила внимание доктор.
Вместе с тем она добавила, что при отдыхе в аквапарке, бассейне и на водоемах линзы следует снимать. Перед тем как надеть их или снять, нужно тщательно помыть руки. Также важно следить за сроком годности специальных растворов. Хранить линзы в воде или разбавленных средствах категорически запрещено.
– Соблюдение правил личной гигиены предотвратит перенос вирусов, бактерий на слизистую оболочку конъюнктивы и таким образом предупредит развитие заболевания, – резюмировала Светлана Якубовская.
Фото: pixabay.com