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  2. Стало известно, в каких случаях при ношении линз развивается конъюнктивит

Стало известно, в каких случаях при ношении линз развивается конъюнктивит

Неправильное использование линз и несоблюдение правил личной гигиены могут вызвать конъюнктивит. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщила врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.


– Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаза, или конъюнктивы, которая покрывает внутреннюю поверхность века, а также склеру  – белковую часть глазного яблока. Заболевание часто вызывают бактерии (стрептококки и стафилококки), а также вирусы. Грибки значительно реже вызывают конъюнктивит. Причиной  также могут быть аллергические реакции, – рассказала врач.

По словам Светланы Якубовской, при аллергическом конъюнктивите нарушается внешний вид глазного яблока, а также опухают, краснеют и сильно зудят веки.

Также среди причин развития данного заболевания врач назвала плохую гигиену и неправильное обращение с контактными линзами.

– Если доктор порекомендовал носить линзы, вы должны четко знать, как правильно за ними ухаживать, чтобы не столкнуться с проявлениями конъюнктивита. Так, например, если это однодневные линзы, их нужно использовать только один день, спать в них нельзя, – обратила внимание доктор.

Вместе с тем она добавила, что при отдыхе в аквапарке, бассейне и на водоемах линзы следует снимать. Перед тем как надеть их или снять, нужно тщательно помыть руки. Также важно следить за сроком годности специальных растворов. Хранить линзы в воде или разбавленных средствах категорически запрещено.

– Соблюдение правил личной гигиены предотвратит перенос вирусов, бактерий на слизистую оболочку конъюнктивы и таким образом предупредит развитие заболевания, – резюмировала Светлана Якубовская.

Фото: pixabay.com
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