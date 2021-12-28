Стало известно, какой популярный на новогоднем столе продукт может спасти от рака

Российские врачи в эфире программы "Жить здорово" назвали популярный на новогоднем столе продукт, который может спасти от онкологических заболеваний.
Оливки, используемые для приготовления закусок, горячих блюд и салатов, нередко можно встретить на праздничном столе. Они бывают трех видов: красные, зеленые и черные. Самыми полезными врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус назвал черные, поскольку в них содержится большое количество антоцианов. В красных этого вещества меньше в два с половиной раза, а в зеленых и вовсе нет.
– Частота заболеваний раком в Средиземноморском бассейне, где широко распространены оливки, в среднем ниже, чем в других частях мира, – обратил внимание Андрей Продеус.
– Антоцианы удаляют из организма повреждающие вещества, которые могут вызвать рак, – дополнил слова коллеги врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
Вместе с тем, по словам Андрея Продеуса, больше всего калорий в красных оливках: примерно 250 ккал на сто граммов.
– Самые низкокалорийные – черные. Здесь примерно 90 ккал, а в зеленых – от 120 до 150 ккал, – обратил внимание профессор.
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