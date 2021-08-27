Стали известны даты школьных каникул в Беларуси на 2021/2022 учебный год

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Традиционно учебный год в Беларуси начнется 1 сентября и закончится 31 мая.По информации ведомства, первая четверть пройдет с 1 сентября по 30 октября, вторая – с 8 ноября по 24 декабря, третья – с 10 января по 26 марта 2022 года, четвертая – с 4 апреля по 31 мая 2022 года.Осенью школьники будут отдыхать восемь дней – с 31 октября по 7 ноября включительно, зимой с 25 декабря по 9 января включительно (16 дней). Весенние каникулы будут восьмидневными: с 27 марта по 3 апреля включительно.Летом учащиеся отправятся на каникулы на 92 дня – с 1 июня по 31 августа, а школьников, завершивших обучение на второй ступени общего среднего образования, – на 82 дня, с 11 июня по 31 августа включительно.Для учеников 1–2-х классов (3-х классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на первой ступени общего среднего образования) в третьей четверти предусмотрены и дополнительные зимние каникулы с 14 по 20 февраля.