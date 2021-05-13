Солнцезащитный крем является лучшим средством от пигментных пятен, которые образуются летом на лице. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
Одной из основных причин появления пигментных пятен на лице является солнце.
– Оно повреждает кожу и стимулирует особые клетки меланоциты, которые начинают активно продуцировать пигмент. В результате на лице появляются коричневатые пятна, – рассказала Светлана Якубовская.
Также вызывать пигментацию могут гормональные изменения, беременность, некоторые заболевания, наследственность, прием определенных лекарственных препаратов и стресс.
– Чтобы предотвратить образование пигментных пятен, в первую очередь нужно использовать солнцезащитный крем, – отметила дерматовенеролог.
Светлана Якубовская отметила, что применять средство нужно каждое утро в количестве 1/4 чайной ложки на все лицо или 1/3 чайной ложки на лицо и шею.
– Наносите крем за 20–30 минут до выхода на улицу, чтобы сформировался полноценный защитный слой, – заключила дерматовенеролог.
Фото: pixabay.com
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Специалист рассказала, как избежать пигментных пятен летом
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