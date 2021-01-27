За вещами нужно регулярно ухаживать. Важно читать рекомендации на этикетке, правильно выставлять температуру во время стирки и глажки, соблюдать рекомендации по хранению. В противном случае придется постоянно ходить в магазины за новой одеждой. Как сохранить новые вещи и вдохнуть жизнь в испорченные рассказала на своем YouTube-канале персональный стилист Маргарита Мурадова.
Одной из самых трудных и часто возникающих проблем являются пятна от ручки на одежде.
– Лайфхак, который когда-то вычитала, а потом не раз попробовал на себе. Для начала пятно от ручки желательно обработать спиртом, после этого дать ему немножечко полежать, чтобы жидкость впиталась. Дальше любое наше изделие кладем в стиральную машинку. Если же мы говорим про сумку, на которой осталось пятно от ручки, то вы должны попробовать оттереть его мицеллярной водой, а после спиртом, но очень и очень аккуратно, – сказала Маргарита Мурадова.
По словам стилиста, мицеллярная вода может помочь спасти вещи не только в случае с ручкой. Жидкостью хорошо оттираются следы от тональной основы.
– Первое, что советую сделать, это нанести мицеллярную воду и дальше отдельно ватным тампоном с этой же мицеллярной водой начинать как бы вдавливать и промакивать пятно. После этого необходимо попробовать смыть холодной водой. Затем повторить пару раз процедуру и дальше помыть одежду с мылом либо закинуть в стиральную машинку, – объяснила стилист.
Следующий совет эксперта касается одежды с молнией и пуговицами
– Любые вещи на молнии перед отправкой в стиральную машинку нужно застегнуть, иначе может повредиться другая одежда, – отметила Маргарита Мурадова.
По словам стилиста, вещи с пуговицами, напротив, нужно расстегивать, так как в ином случае они могут оторваться или растянуть, к примеру, кардиган.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
530
Спасти испорченное и не погубить новое: стилист дала действенные советы по уходу за вещами
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter