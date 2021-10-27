"Спасибо вам за заботу и доброту!": дети Донбасса записали видеообращение к Лукашенко

Проживающие на территории Донбасса украинские дети и их родители выразили благодарность Президенту Беларуси Александру Лукашенко за возможность реабилитации в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Их видеообращение размещено в Telegram-канале "Пул Первого".
– Уважаемый Александр Григорьевич! Меня зовут Михайлова Юля, я в 2015 году попала под минометный обстрел. И, испытав ту боль войны на себе, хочу вам выразить огромную благодарность за заботу и доброту, которую вы подарили нашим детям: "дельфины" (так образно называют ребят с особенностями психофизического развития. – Прим. ред.), дети-сироты, дети, которые попали под обстрел, дети, которые лишились родителей из-за войны. Спасибо! – отметила одна из девушек.
Спасибо Главе государства за оказанную поддержку также сказали родители некоторых детей.
– Они познакомились с вашей культурой, они были окружены заботой и вниманием каждую минуту. Спасибо вам лично за поддержку детей Донбасса! – подчеркнула одна из мам.
– Не зря вас называют Батькой, Александр Григорьевич. Огромное вам спасибо за эту отеческую любовь, которую вы подарили деткам Донбасса! Дай бог здоровья, ангела-хранителя вам и вашим близким. И спасибо вам за Алексея Талая (белорусский чемпион-паралимпиец. – Прим. ред.)! – сказала в видеообращении еще одна мать.
Ранее сообщалось, что группа из 150 детей из Донецкой области пребывала на отдыхе и оздоровлении в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" с 15 сентября по 5 октября текущего года. Распоряжение об организации данной поездки было подписано Президентом Беларуси Александром Лукашенко после того, как на имя Главы государства поступила соответствующая просьба по линии благотворительных организаций. Александр Лукашенко поддержал данную инициативу.
Для детей из Донецкой области были организованы не только отдых и оздоровление, но также учебный процесс, культурные мероприятия и экскурсии по знаковым местам Беларуси.
Видео: Telegram-канал "Пул Первого"