Союзные парламентарии обсудят меры поддержки пострадавшим от чернобыльской катастрофы

, – отметили в пресс-службе.На заседании рассмотрят вопросы, связанные с разработкой и реализацией программ и мероприятий Союзного государства по оказанию медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки отдельным категориям граждан Союзного государства, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф., – добавили в пресс-службе.На заседание комиссии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств здравоохранения, МЧС Беларуси и России.