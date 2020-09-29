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Союзные парламентарии обсудят меры поддержки пострадавшим от чернобыльской катастрофы

Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий пройдет 1 октября в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.


"Парламентское собрание осуществляет контроль за ходом реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018–2022 годы, – отметили в пресс-службе. – Депутаты  – члены Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий обсудят ход выполнения положений документа в соответствии с профилем деятельности".

На заседании рассмотрят вопросы, связанные с разработкой и реализацией программ и мероприятий Союзного государства по оказанию медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки отдельным категориям граждан Союзного государства, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф. "Кроме того, планируется обсудить совместную деятельность Беларуси и России по реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС", – добавили в пресс-службе.

На заседание комиссии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств здравоохранения, МЧС Беларуси и России.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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