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Соцсеть "ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей

Российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, пишет РИА Новости.


– Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека", – сообщили в компании.

Также добавили, что в случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в службу поддержки ВК и показать фото свидетельства о смерти.

– По желанию родных страницу умершего можно удалить или оставить ее как память для близких людей. Теперь при втором варианте появится и отметка "Страница умершего человека", – подчеркнули в пресс-службе соцсети.

В компании обратили внимание на то, что подобная надпись будет отображена только на странице умершего пользователя – в поиске и списках друзей изменения не будут видны.

Фото: pixabay.com
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