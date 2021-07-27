На днях милиционеры предотвратили хищения с объектов агропромышленного комплекса.
Подробности инцидентов sb.by рассказала официальный представитель Департамента охраны МВД Анастасия Марченко.
– Первый случился в воскресенье, 25 июля, около 20 часов вечера в агрогородке Подлесье Ляховичского района. Сотрудниками Барановичского отдела охраны в ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на профилактику и пресечение хищений с объектов АПК, была задержана автомашина МАЗ под управлением 24-летнего водителя одного из сельхозпредприятий района, – пояснила представитель Департамента охраны.
В кузове большегруза правоохранители обнаружили семь канистр дизельного топлива. Было установлено, что похищенные 140 литров горючего на протяжении месяца для своего товарища сливал один из рабочих этого предприятия – 30-летний местный житель.
Похищенное изъято и возвращено на сельскохозяйственное предприятие.
Другой инцидент произошел вечером в понедельник, 26 июля. Сотрудники Пружанского отдела Департамента охраны проводили аналогичные рейдовые мероприятия. При выходе с территории одного предприятия Пружанского района правоохранителями был задержан его работник – 50-летний местный житель. При себе у мужчины было 15 кг говяжьей вырезки, которую он спрятал в сумку. Похищенное изъято и возвращено предприятию.
Установлено, что оба задержанных привлекались к административной ответственности по линии ГАИ. По данным фактам проводятся проверки.
Фото и видео Департамента охраны МВД
Опубликовано:
963
Сотрудники Департамента охраны предотвратили хищения с объектов АПК
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter