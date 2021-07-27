Сотрудники Департамента охраны предотвратили хищения с объектов АПК

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Подробности инцидентов sb.by рассказала– пояснила представитель Департамента охраны.В кузове большегруза правоохранители обнаружили семь канистр дизельного топлива. Было установлено, что похищенные 140 литров горючего на протяжении месяца для своего товарища сливал один из рабочих этого предприятия – 30-летний местный житель.Похищенное изъято и возвращено на сельскохозяйственное предприятие.Другой инцидент произошел вечером в понедельник, 26 июля. Сотрудники Пружанского отдела Департамента охраны проводили аналогичные рейдовые мероприятия. При выходе с территории одного предприятия Пружанского района правоохранителями был задержан его работник – 50-летний местный житель. При себе у мужчины было 15 кг говяжьей вырезки, которую он спрятал в сумку. Похищенное изъято и возвращено предприятию.Установлено, что оба задержанных привлекались к административной ответственности по линии ГАИ. По данным фактам проводятся проверки.Фото и видео Департамента охраны МВД