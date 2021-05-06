Об этом сообщил заместитель главврача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Игорь Шиманский.
– Состояние ребенка остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика, по крайней мере он стабилизировался. Проводится все необходимое лечение, в том числе выполняются оперативные вмешательства. Проводятся ежедневно консилиумы: вчера был консилиум с министром здравоохранения, а в понедельник – с ведущими специалистами из России. То есть все идет по намеченному плану. Давать какие-то предварительные прогнозы преждевременно: площадь ожогов у ребенка большая, как будет протекать процесс, пока сказать очень трудно. Но на данный момент состояние стабильно. Уже выполнено два оперативных вмешательства на пораженных участках тела, операции будут проводиться с интервалом 2–3 дня. Применяются все самые современные методы лечения, идет речь о клеточных технологиях. На данный момент организм ребенка справляется.
Опубликовано:
939
Состояние 12-летнего Ромы Когодовского по-прежнему тяжелое, но наблюдается положительная динамика
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter