Смотрите красивое аэровидео: водохранилище Рудня

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Руднянское водохранилище сняли с высоты птичьего полета. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Искусственное озеро образовано на реке Случь, расположено в 17 км к северу от города Слуцка. Часто используется другое название – Руднянское водохранилище. За время существования водохранилища уютный уголок природы в Слуцком районе стал излюбленным местом у рыбаков. Водоем был создан в 1981 году с целью орошения земель и водного благоустройства. У берегов водохранилища стоит одноименная деревня Рудня. Купаться в нем запрещено. Красивые пейзажи этого места привлекают любителей активного отдыха со всей Беларуси.