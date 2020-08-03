Смех помогает легче переносить стресс – ученые

Часто смеющиеся люди способны легче преодолевать стресс. К такому выводу пришли специалисты Базельского университета в ходе проведенного исследования.





В исследовании приняли участие студенты психологического отделения вуза. В течение 14 дней они ежедневно отвечали на вопросы о частоте и интенсивности своего смеха, его причинах, а также о стрессовых ситуациях и физическом самочувствии.

Результаты показали, что обычно люди смеются в среднем 18 раз в день. При этом женщины в среднем улыбаются чаще, чем мужчины.





Когда испытуемые смеялись часто, вызывающие стресс события не воспринимались ими как значительные, пишет ТАСС со ссылкой на Plos One.

Причем тезис «лучше меньше, да лучше» в данном случае не работает. Исследователи пришли к выводу, что со стрессом помогает справляться именно частота смеха, а не его интенсивность. То есть важно не то, насколько вам было смешно, а как часто вы испытывали эту эмоцию в течение дня.

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