Биологи изучили куски льда возрастом до 15 тыс. лет с тибетского ледника Гулия, в результате чего выявили в них генетические следы 33 родов вирусов, причем 28 из них до этого не были известны науке, передает ТАСС.
Как отмечается в научном издании Microbiome, исследователи под руководством микробиолога Лонни Томпсона из США изучили куски льда, взятые с двух участков, находящихся на высоте 6710 и 6200 метров над уровнем моря. Во время образования любых ледников на них из воздуха попадают пыль, пыльца, а также живые организмы – бактерии и вирусы. Кроме того, во льду могут образовываться пузырьки с древним воздухом. Именно поэтому ученые и исследуют куски льда: благодаря образцам можно узнать много нового о жизни, которая существовала на планете тысячи лет назад.
Благодаря тому, что Томпсон и его коллеги адаптировали методы генетического исследования, у них получилось выявить во льду следы 33 родов вирусов. Человечеству они не угрожают: во льду есть только части их ДНК, распространяться в подобном виде вирусы не могут. 28 из них до этого не были известны науке.
Фото: pixabay.com
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Следы десятков неизвестных науке вирусов обнаружили во льдах Тибета
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