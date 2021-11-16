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Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии на ул. Алибегова в Минске

В Минске следователи работают на месте смертельной аварии, случившейся на ул. Алибегова. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.


Предварительно установлено, что 16 ноября днем 38-летний водитель транспортного средства BMW двигался по улице Алибегова. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в мачту освещения. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте аварии.

В настоящий момент следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места ДТП, фиксируется следовая картина. По данному факту УСК по городу Минску проводится проверка.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией о вышеуказанном происшествии, просят обратиться в УСК по Минску по номерам 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.

Следственный комитет обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения.

– Учитывайте погодные условия при выборе скоростного режима, – говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал Следственного комитета
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